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Среда, 13 марта 2024, 12:25 мск

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В Москве арестован мужчина, набросившийся с ножом на женщину в метро

В московском метро задержан 23-летний ранее судимый мужчина, который попытался слишком настойчиво проводить до дома малознакомую женщину. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, получив отказ, ухажер нанес женщине несколько ножевых ранений.

Инцидент произошел на станции метро «Площадь Революции». «Получив очередной отказ, обвиняемый напал на женщину и нанес ей множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки. Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан пассажирами и передан правоохранителям», – уточнили в надзорном ведомстве.

По решению прокурора Московского метрополитена уголовное дело изъято из органа дознания и передано для дальнейшего расследования в следственный орган, которым фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

С учетом позиции прокуратуры мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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