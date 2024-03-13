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Среда, 13 марта 2024, 17:39 мск

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В Москве задержаны трое молодых людей по обвинению в разбойных нападениях

В Москве задержаны трое молодых людей, обвиняемых в разбойных нападениях на жителей столицы на северо-востоке мегаполиса. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 6 марта пятеро фигурантов в лесопарковой зоне на северо-востоке Москвы избили незнакомого мужчину. При этом один из хулиганов, достав пистолет, угрожал убийством потерпевшему. После этого соучастники похитили имущество жертвы на 17 тысяч рублей. Через непродолжительное время соучастники жестоко избили ещё одного мужчину, заставили его отдать им наличные деньги в размере 40 тысяч рублей и 50 долларов США, а также перевести 129 тысяч рублей на банковскую карту одного из соучастников. После совершенных преступлений фигуранты скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска установлена причастность к преступлению трех молодых людей в возрасте 17, 18 и 24 лет. С фигурантами проведены следственные действия, им предъявлено обвинение.

В столичном СК уточнили, что вину в инкриминируемом деянии они признали полностью.

В рамках расследования соучастники будут проверены на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Москвы.

Следователи разыскивают ещё двух соучастников, причастных совершению преступлений.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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