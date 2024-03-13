Огненная ненависть: в Москве осуждены трое молодых людей, которые пытались сжечь бомжей

В Москве трое молодых людей признаны виновными в покушении на убийство лиц без определённого места жительства. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в зависимости от роли каждого фигуранты, в числе которых было двое подростков, приговорены к лишению свободы в колонии общего режима, ещё один – к принудительному лечению.

Уголовное дело в отношении подсудимых было возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а,ж,л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Следствием и судом установлено, что фигурант 2005 года рождения, придерживаясь идеологии необходимости искоренения из общества лиц, ведущих асоциальный образ жизни, вступил в преступный сговор с двумя подростками 2005 и 2004 года рождения.

«Действуя во исполнение задуманного, они, находясь в городе Москве, приобрели горюче-смазочные материалы и иные предметы, и самостоятельно изготовили легковоспламеняющиеся смеси. В вечернее время 7 мая 2022 года двое фигурантов встретились, и нашли место скопления лиц без определенного места жительства – в лесополосе, расположенной вблизи железнодорожной станции «Косино». Там они планировали совершить убийства, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», – уточнили в столичном СК.

Следователями в полном объеме собраны материалы, характеризующие личность фигурантов, допрошены свидетели. Выполнены другие следственные действия, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили подсудимых в инкриминированном преступлении. В ходе допроса фигуранты вину признали полностью.

Приговором Перовского районного суда Москвы двум молодым людям 2005 года рождения назначено наказание в виде 4 лет и 5 месяцев и 4 лет лишения свободы, соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В отношении фигуранта 2004 года рождения судом принято решение о применении меры медицинского характера в виде принудительного лечения.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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