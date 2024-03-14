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Четверг, 14 марта 2024, 11:29 мск

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В Подмосковье арестован мужчина, напавший на девушку-таксиста

В подмосковном Дмитрове арестован 43-летний местный житель, который напал на девушку-таксиста. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина признал свою вину.

Инцидент произошел 8 марта около 9 часов вечера. Мужчина находился в качестве пассажира в автомобиле своей дочери, который передвигался по Дмитрову по улице Советской. «В ходе движения мужчина посчитал, что девушка, управляющая автомобилем такси, должна была уступить проезд. После остановки, он вышел из машины, разбил стекло со стороны водителя и нанес девушке удар кулаком в лицо», – уточнили в надзорном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам).

Мужчина арестован до 11 мая.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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