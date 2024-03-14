Минобороны РФ раскрыло данные об иностранных наемниках ВСУ: почти половина из них уничтожены

С начала специальной военной операции на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 13387 иностранных наемников, почти половина из них уничтожена. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

По данным ведомства, к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников. Безусловным лидером по числу убитых боевиков является Польша (прибыло – 2960, уничтожено – 1497).

«Из Грузии прибыло 1042 боевика, из которых 561 был уничтожен. Прибывшие из США 1113 «солдат удачи» потеряли убитыми 491 человек. Уничтожено более 40% канадских наемников (422 из 1005). Из 822 боевиков, прибывших из Великобритании, уничтожено 360. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено – 349. Из Германии – 235 и 88 соответственно», – уточнили в министерстве обороны РФ.

При этом в ведомстве отметила, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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