Миграционный коллапс: Россия рискует повторить судьбу Западной Европы с замещением коренного населения

России при нынешней миграционной политике грозит замещение коренного населения выходцами из Средней Азии уже через 20-30 лет. Такое мнение высказал российский политолог Юрий Баранчик, комментируя аналогичные проблемы в Западной Европе. По его оценке, заслуживает доверия мнение, что пора прекратить разбрасываться российскими паспортами и начинать решать демографические проблемы своими силами.

«Замещение коренного населения Западной Европы со стороны мигрантов – это ставит под угрозу будущее той Европы, которую мы знаем. Однако необходимо быть объективными – такие же тенденции замещения коренного населения России выходцами из Средней Азии происходят и у нас. Мы «отстаём» от Европы всего на 20-30 лет. И не замечать этого нельзя. Легко замечать проблемы на «загнивающем» Западе, но не замечать полностью аналогичные проблемы у нас это, как минимум, непрофессионально», – констатировал Баранчик в своем телеграм-канале.

При этом политолог считает, что пока Россия на распутье и без самостоятельного решения демографических проблем необратимых последствий не избежать. «Давайте полистаем относительно свежую британскую прессу. Вот, например, прекрасная новость, «новая англичанка» из семьи мигрантов Тэнгам Деббонэр, которая занимает пост «теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании», анонсирует отмену патриотического гимна «Правь, Британия, морями» за пропаганду колониализма. Гимн нужно непременно отменить, чтобы несчастный темнокожий виолончелист Шеку Канне-Масон чувствовал себя комфортно и не ущемлялся на официальных мероприятиях. Или вот чудесная новость. Надзорная группа во главе с потомками порабощенных африканцев требует от англиканской церкви увеличить репарации до 1 млрд фунтов за связь с рабовладельческой индустрией в прошлом», – обратил внимание политолог.

«И таких новостей всё больше. Тэнгам Деббонэр родилась в Британии, получила образование и пробралась в политические элиты, чтобы сполна отомстить коренным англичанам за их колониальное прошлое», – добавил он.

«Нам Британию не жалко – это исторический враг России, но всё тоже самое может произойти и с нами. Очень легко представить депутата Сухроба, который лет через 10-15 «отменяет» РПЦ за нетолерантные высказывания в адрес мигрантов, нужно лишь подождать, когда вырастет второе поколение «новых россиян», в рамках программы замещения коренного населения», – пишет эксперт.

«Сейчас ещё ничего не решено, Россия находится, буквально на распутье. Либо наши дети будут вынуждены испить чашу наших ошибок до дна, либо мы должны решить свои демографические проблемы и перестать разбрасываться российскими паспортами», – заключил Баранчик.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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