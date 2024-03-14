Путин дал старт строительству высокоскоростной жд-магистрали Москва – Петербург и нового энергоблока Ленинградской АЭС

Сегодня президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала полномасштабной реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и заливки первого бетона в основание ядерного острова энергоблока №7 Ленинградской АЭС.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург пройдёт по территории шести российских регионов, в которых проживает около 30 млн человек. С запуском ВСМ – при условии следования состава без остановок – минимально возможное время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут.

Ленинградская АЭС работает с 1973 года и обеспечивает более 55 процентов энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ввод в эксплуатацию 7-го энергоблока станции запланирован на 2030 год. В его создании используются передовые технологии, отвечающие всем международным и российским требованиям безопасности.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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