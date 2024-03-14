Задержан уроженец Таджикистана с российским паспортом за уклонение от прохождения службы в ВС РФ

В Белоруссии задержан один из двух уроженцев Таджикистана с российским паспортом, которые уклонились от службы в Вооруженных силах РФ. Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета, в настоящее время ведется розыск второго фигуранта.

В ведомстве уточнили, что двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения получили в 2019 и 2022 годах соответственно гражданство РФ. Молодые люди были призваны на срочную военную службу. Однако 22 октября 2023 года они покинули сборочный пункт военного комиссариата города Москвы и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Фигуранты были объявлены в розыск, им заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из обвиняемых установлено на территории Республики Беларусь, откуда он был доставлен в столичный регион», – пояснили в столичном СК.

С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения второго фигуранта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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