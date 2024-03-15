В Москве задержан педофил за преступление 20-летней давности

В Москве задержан мужчина 1958 года рождения по обвинению в совершении в 2004 году сексуального насилия над несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 7 сентября 2004 года. Фигурант, находясь на улице Бирюлевской, проследовал за несовершеннолетней девочкой в подъезд жилого дома и, применяя насилие, затащил на 12 этаж, где изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следователями столичного СК совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные доказательства, что позволило установить личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1958 года рождения. Потерпевшая опознала в задержанном лицо, совершившее преступление.

Фигуранту уже предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания. В рамках расследования установлено, что обвиняемый был ранее судим за совершение аналогичных преступлений.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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