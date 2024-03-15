В Подмосковье завершено расследование дела о крупном хищении земельных участков

Подмосковный главк Следственного комитета сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении местного предпринимателя, который обвиняется в организации преступного сообщества с целью хищения земельных участков. По данным ведомства, речь идет о 16 участках общей площадью почти 80 гектаров.

По версии следствия, в октябре 2010 года обвиняемый совместно с сообщником создал преступное сообщество с целью незаконного приобретения прав на земельные участки, расположенные в Клинском районе. Для этого он вовлек в преступную организацию не менее 7 человек, а они в свою очередь подыскали более 30 номинальных неосведомленных лиц, которых использовали при совершении преступлений.

Так, в период с 2010 по 2016 год обвиняемый и члены возглавляемого им преступного сообщества совершили хищение 16 земельных участков общей площадью 79,9 гектар, расположенных в Клинском муниципальном районе, путем предоставления в суд подложных документов. Оформив на себя право собственности на участки, они причинили материальный ущерб муниципальному образованию на сумму более 530 млн рублей. В период с 2011 по 2021 год путем совершения фиктивных сделок купли-продажи они легализовали похищенное имущество.

Преступное сообщество существовало до апреля 2021 года, пока его деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый отказался от похищенных земельных участков в пользу администрации г.о. Клин, в связи с чем материальный ущерб на общую сумму более 530 млн рублей возмещен в полном объеме. Кроме того, по ходатайству следствия наложен арест на имущество, а именно на 1028 объектов общей стоимостью более 2 млрд рублей.

Уголовное дело о создании и руководстве преступным сообществом с целью хищения мошенническим путем земельных участков и легализации дохода (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ – 6 эпизодов, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – 12 эпизодов) с утвержденным обвинительным заключением в отношении организатора ОПГ передано в Клинский городской суд для рассмотрения по существу.

Остальные соучастники преступлений находятся в международном розыске. Заочно в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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