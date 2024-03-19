В Москве участились уличные нападения на подростков

Московский главк Следственного комитета сообщил о возбуждении двух новых уголовных дело об уличных нападениях на подростков. Как сообщила пресс-служба ведомства, одно из ЧП произошло в торговом центре на улице Ярцевской, другое – на 9-й Парковой улице.

По данным следствия, в ночное время 17 марта трое молодых людей на 9-й Парковой улице напали на 17-летнего подростка, распылив в лицо содержимое газового баллончика. Подозреваемые нанесли ему несколько ударов в область туловища, после чего отвели на более безлюдный участок местности, где заставили потерпевшего перевести им с денежные средства в размере более 15 тысяч рублей, а затем скрылись с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). По подозрению в совершении преступления задержаны молодые люди 2002, 2004 и 2005 годов рождения. С подозреваемыми проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Еще одно преступление против подростка было совершено вечером 22 февраля. Два фигуранта 2007 года рождения в торговом центре на улице Ярцевской избили потерпевшего 2008 года рождения. После этого они вырвали из рук несовершеннолетнего мобильный телефон и перевели с него денежные средства на собственную банковскую карту. После совершения указанных преступных действий молодые люди скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемые также задержаны и проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Москвы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube