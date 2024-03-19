российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2024, 13:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве участились уличные нападения на подростков

Московский главк Следственного комитета сообщил о возбуждении двух новых уголовных дело об уличных нападениях на подростков. Как сообщила пресс-служба ведомства, одно из ЧП произошло в торговом центре на улице Ярцевской, другое – на 9-й Парковой улице.

По данным следствия, в ночное время 17 марта трое молодых людей на 9-й Парковой улице напали на 17-летнего подростка, распылив в лицо содержимое газового баллончика. Подозреваемые нанесли ему несколько ударов в область туловища, после чего отвели на более безлюдный участок местности, где заставили потерпевшего перевести им с денежные средства в размере более 15 тысяч рублей, а затем скрылись с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). По подозрению в совершении преступления задержаны молодые люди 2002, 2004 и 2005 годов рождения. С подозреваемыми проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Еще одно преступление против подростка было совершено вечером 22 февраля. Два фигуранта 2007 года рождения в торговом центре на улице Ярцевской избили потерпевшего 2008 года рождения. После этого они вырвали из рук несовершеннолетнего мобильный телефон и перевели с него денежные средства на собственную банковскую карту. После совершения указанных преступных действий молодые люди скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемые также задержаны и проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Москвы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Прокуратура Москвы повторно предупредила об уголовной ответственности за попытки срыва выборов / Зеленка в урне для голосования: в Москве возбуждено уголовное дело / В Москве задержан педофил за преступление 20-летней давности / Задержан уроженец Таджикистана с российским паспортом за уклонение от прохождения службы в ВС РФ / «Романтическое» обострение: в московском метро мужчина столкнул женщину на рельсы / Огненная ненависть: в Москве осуждены трое молодых людей, которые пытались сжечь бомжей / Участникам «банды Леснякова» вынесен окончательный приговор / В Москве задержаны трое молодых людей по обвинению в разбойных нападениях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,