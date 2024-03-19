ЖКХ, миграция, обнищание населения и «пятая колонна»: Зюганов озвучил вопросы к Путину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует поднять проблемы финансово-экономической и миграционной политики, а также усиления «пятой колонны». Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик рассчитывает, что глава государства, как минимум, прислушается к предложениям коммунистов.

«Сегодня видимо будет встреча президента с лидерами фракций. С трибуны Думы буду убеждать их активно продвигать «10 шагов достойной жизни» – программу [Николая] Харитонова, без которой невозможно выполнить очень убедительное послание президента», – отметил Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Лидер КПРФ обратил внимание на проблемы, озвученные сегодня на встрече фракции с руководством Счетной палаты. «Проблемы ЖКХ, миграции, обнищания, вымирания стоят настолько жестко и ребром, что какие выборы бы ни состоялись, какие проценты ни звучали, эти проблемы никуда не делись. Они будут зависеть оттого, каким образом президент сформирует команду и правительство, и своих помощников, которые будут двигать его идеи вперед… «Единая Россия» должна прислушаться, прежде всего, к нашей программе, если собирается помогать и поддерживать президенту побеждать, то нужен другой финансово экономический курс. Он нами сформулирован, подготовлен закон и ключевыми задачами здесь является прежде всего, АПК, наука, образование, здравоохранение. Мы для этого все имеем», – заявил он.

При этом Зюганов особо подчеркнул проблемы с миграцией. «В ходе выборов везде, даже в Сибири, даже в Томске уже школы появились, где половина детей из Средней Азии и не знают русский язык. Я – интернационалист, но одна половина знает хорошо и готова учиться, а вторая – не знает. И в результате учительницы начальных классов постарели все на 10 лет, говорят – не можем учить детей. В результате порождается племя и поколение, которое оказывается неспособным решать ни одной проблемы», – отметил политик.

«1,2 млн талантливых, очень интересных и перспективных кадров работают за кордоном. Им сейчас запрещают говорить по-русски, отнимают у них машины, начинают преследовать детей. Самое время принять немедленно указ, и они поедут на Родину. Надо обеспечить всё: жильё, лаборатории, школы и всё остальное. Ведь было время, когда мы вернули в 1930-е годы – [Иван] Лихачев работал у [Генри] Форда и получал сумасшедшую зарплату. Он сказал: поеду в СССР. Построил великолепный завод, выпускал лучшие машины на ту пору. (Нобелевский лауреат 1978 года по физике) Петр Леонидович Капица работал у [Нобелевского лауреата 1908 года по химии Эрнеста] Резерфорда – гений. Когда его пригласили, он сказал – вот моя лаборатория, покупайте. Заплатили золотом, привезли… Вот тут рядом построили уникальный институт. У Билла Гейтса работают по-прежнему половина математиков русские. Они его сделали главным богачом Америки. Откройте двери, зовите их, а то везете, кого угодно, кроме талантливых людей и укрепления русского духа, русской культуры и нашей исторической дружбы. Вот все эти темы сегодня будут оглашены с трибуны Госдумы и на встрече с президентом», – пояснил он.

Как считает Зюганов, решение многих проблем «упирается в политическую систему» страны. «Сегодня официально поставлю вопрос перед президентом – «пятая колонна» продолжает вредить стране. Те, кто сгоняет под знамена [кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава] Даванкова «навальнятину», «пятую колонну», всё жулье, огрызки ельцинской эпохи, те совершают преступление перед нацией», – заявил он.

«Народное мнение власть обязана поддерживать и отвечать на его запросы. А народное мнение требует справедливости, мира, дружбы, коллективного решения и урезонить «пятую колонну», огрызки Ельцина, и заставить олигархию платить налоги и работать на страну. Мы полностью поддерживаем эти настроения», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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