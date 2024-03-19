В Москве суд вынес приговор мужчине за жестокое истязание малолетнего пасынка, оставшегося без пальцев на руках

В Москве вынесен приговор 31-летнему мужчине, который обвинялся в умышленном жестоком истязании собственного малолетнего пасынка, лишившегося в результате пальцев на руках. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о ЧП, когда в январе 2023 года в одно из медицинских учреждений поступил малолетний мальчик с множественными телесными повреждениями. Несмотря на оказание медицинской помощи ребёнку, травмы повлекли ампутацию пальцев левой и правой кистей.

Следствием было установлено, что в период с июня 2022 года по январь 2023 года обвиняемый, находясь в квартире на Балаклавском проспекте, испытывая личную неприязнь к своему малолетнему пасынку, систематически совершал насильственные действия, умышленно причинял ребенку физические и психические страдания, в том числе неоднократно избивал его.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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