В Москве вынесен приговор по громкому «делу Раковой»

Сегодня Никулинский суд Москвы вынес приговоры по уголовному делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Как сообщает пресс-служба ведомства, все фигуранты признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, но только Ракова получила реальный срок в виде 5 лет колонии общего режима. Остальным фигуранты процесса был вынесен условный приговор.

В итоге, бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак получил четыре года шесть месяцев лишения свободы условно. Его сослуживец Максим Инкин приговорен к 3,5 года условно и штрафу в 600 тысяч рублей. Бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев – четыре года условно.

Гражданский муж Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова и экс-глава Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов получили по три года условно.

«Все фигуранты лишены права занимать должности на государственной службе на определенные судом сроки. Заявленный гражданский иск в размере более 2 млн рублей удовлетворен судом в полном объеме с Марины Раковой», говорится в сообщении.

Уголовное дело, фигурантом которого является Ракова, было возбуждено 20 мая 2022 года. Экс-чиновник обвинялась в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей.

6 марта 2023 года Никулинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Уже 4 апреля все обвиняемые признали свою вину, за исключением Кристины Крючковой и Ивана Федотова, который признал ее частично. В общей сложности фигуранты уголовного дела возместили ущерб в 65 млн рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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