В Подмосковье грабитель автозаправки заявил, что совершил преступление «по просьбе спецслужб»

В подмосковном Чехове задержан 47-летний уроженец Калмыкии после ограбления автозаправки, где он раньше работал. Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, фигурант заявил, что на преступление его спровоцировали телефонные мошенники.

«Мужчина ранее работал на данной автозаправке. Со слов правонарушителя, ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужб и сообщили, что на его имя оформлен крупный денежный кредит. Для того чтобы погасить задолженность необходимо совершить разбойное нападение на АЗС, транслируя происходящее с помощью телефона», – отметила Петрова.

В результате в вечернее время мужчина в маске через запасной выход ворвался в помещение автозаправочной станции на улице Товарной. «Зайдя за прилавок, он бросил зажженную многозарядную петарду в центр торгового зала и, угрожая женщине-кассиру предметом, визуально схожим с пистолетом, забрал из кассы более 85 тысяч рублей, после чего скрылся», – уточнила она.

По словам Петровой, злоумышленник был задержан на Вокзальной улице. В ходе личного досмотра у мужчины изъят пневматический пистолет, похищенные денежные средства, балаклава, а также наушники и мобильный телефон, прикрепленный к туловищу скотчем, через который в одном из мессенджеров велась трансляция происходящих событий.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ (разбой). Судом в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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