Убийство и секснасилие: в Москве раскрыто жестокое преступление против несовершеннолетнего, совершенное в 1997 году

Московский главк Следственного комитета сообщил о завершении расследования уголовного дела о жестоком убийстве несовершеннолетнего, который был подвергнут сексуальному насилию. Как уточнили в ведомстве, преступление было совершено в 1997 году на севере столицы.

По данным следствия, в октябре 1997 года на чердаке жилого дома на улице Поликарпова на тот момент несовершеннолетний фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на упорное сопротивление ранее знакомого ему несовершеннолетнего, получившего в ходе борьбы множественные ушибы и ссадины, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении последнего, после чего задушил его и скрылся с места происшествия.

Следователями и криминалистами столичного СК России совместно с сотрудниками 2 отдела УУР ГУ МВД России по г. Москве и 1 отделения ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве были проанализированы материалы уголовного дела, дополнительно допрошены свидетели, проведены современные сложные судебные экспертизы, по результатам которых лицо причастное к совершению преступления установлено. Им оказался местный житель, которому в настоящее время исполнилось 44 года.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

Как уточнили в столичном СК, в ходе предварительного следствия обвиняемый неоднократно изменял свои показания, избрал активную позицию противодействия следствию, вину в совершении инкриминируемого ему деяния он не признал.

В настоящее время уголовное дело передано для направления в суд.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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