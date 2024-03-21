Москвичка перевела террористам 400 тысяч рублей: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело против 37-летней женщины за содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемая перевела участникам запрещенной в РФ организации 400 тысяч рублей.

«Преступная деятельность женщины выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников правоохранительных органов. С ней проведены следственные действия и предъявлено обвинение», – уточнили в столичном СК.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Симоновским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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