российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 марта 2024, 17:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Москвичка перевела террористам 400 тысяч рублей: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело против 37-летней женщины за содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемая перевела участникам запрещенной в РФ организации 400 тысяч рублей.

«Преступная деятельность женщины выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников правоохранительных органов. С ней проведены следственные действия и предъявлено обвинение», – уточнили в столичном СК.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Симоновским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Убийство и секснасилие: в Москве раскрыто жестокое преступление против несовершеннолетнего, совершенное в 1997 году / В Москве вынесен приговор по громкому «делу Раковой» / В Москве суд вынес приговор мужчине за жестокое истязание малолетнего пасынка, оставшегося без пальцев на руках / В Москве участились уличные нападения на подростков / Прокуратура Москвы повторно предупредила об уголовной ответственности за попытки срыва выборов / Зеленка в урне для голосования: в Москве возбуждено уголовное дело / В Москве задержан педофил за преступление 20-летней давности / Задержан уроженец Таджикистана с российским паспортом за уклонение от прохождения службы в ВС РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика, ЧП в Москве,