Разбой, вымогательство и секснасилие: в Москве вынесен приговор участникам этнической банды

Московский городской суд вынес приговор пятерым участникам организованной преступной этнической группы, совершивших ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, на скамье подсудимых были граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) – 4 эпизода, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) – 3 эпизода, п. «а» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) – 3 эпизода.

Следствием и судом установлено, что гражданка Кыргызстана 2004 года рождения действовала в составе организованной группы с гражданами Таджикистана 1998, 2000 и 2002 годов рождения, а также с гражданином Узбекистана 2000 года рождения. В период с мая по июнь 2022 года женщина обманным путем приглашала в квартиры на территории города Москвы потерпевших, где остальные члены преступной группы, применяя к ним насилие, лишая их возможности самостоятельно покинуть помещение, похищали у потерпевших имущество, а также совершали насильственные действия сексуального характера.

Столичными следователями проведен комплекс необходимых следственных действий. В полном объеме собраны материалы, характеризующие личность фигурантов, допрошено более 15 свидетелей. Выполнены другие следственные действия, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили подсудимых в инкриминированных преступлениях. В отношении каждого из соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором Московского городского суда подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, четырем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от 15 до 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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