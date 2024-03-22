Стрельба и взрыв на концерте в «Крокус Сити Холле»: сообщается о 10 погибших и десятках раненых

В подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время выступления группы «Пикник» произошла стрельба, в результате которой по разным данным погибли до 12 человек, еще десятки посетителей получили ранения. По сведениям ТАСС, на месте ЧП произошел также взрыв и начался пожар.

По данным СМИ и телеграм-каналов, трое нападавших открыли огонь из автоматического оружия, после чего зрители и посетители торгового центра, который пристроен к концертному залу, начали покидать здание. Телеграм-канал Baza сообщает о 35 раненых и 12 погибших. По данным канала «112», около 50 человек пострадали и более 10 погибли.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Дальнейшая информация уточняется.

РИА «Новый День» следит за развитием событий.

Москва, Елена Володина

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