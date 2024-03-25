В Москве эвакуирована больница, где находятся пострадавшие при теракте в «Крокусе»

Из-за угрозы взрыва из московской больницы, где находятся, в том числе, пострадавшие при теракте в «Крокусе», эвакуировано порядка 700 человек, передает телеграм-канал Mash.
Как уточняется, письмо о возможном подрыве пришло на почту Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова. В нём сообщалось о фосфорных СВУ с таймером на 40 минут, которые лежат в четырёх рюкзаках на нескольких этажах.
Сейчас всех людей вывели из здания. Оперативные службы проводят обследование больничных корпусов.
Москва, Елена Володина
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