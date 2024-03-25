«Только в исключительных случаях»: в Совете Федерации высказались за возврат смертной казни

Наказание для совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» должно быть жестким вплоть до смертной казни. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его мнению, тюремный срок для таких преступников – это «очень мало».

«Касаемо сегодняшнего случая, это горе для всей страны, для всех наших граждан. Тут без сомнения каждый из нас высказался бы за применение смертной казни», – сказал сенатор сегодня на пресс-конференции в Москве.

При этом Гибатдинов подчеркнул, что высшая мера наказания могла бы применяться «только в исключительных случаях и при определенных полномочиях». «Должно быть коллегиальное принятие решений, потому что это применение опасно в случае ошибок судебной системы либо правоохранительных органов. В любом случае какой-то небольшой процент этого существует», – пояснил он.

«Такие преступления (как теракт в «Крокус Сити Холле») должны наказываться наиболее жестко. Здесь конечно же любой тюремный срок – это очень мало. Считаю, что оно должно быть жестким», – констатировал Гибатдинов.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. По решению суда, террористы заключены под стражу до 22 мая.

По данным СК, жертвами стали 137 человек, трое из которых – дети. На месте сгоревшего концертного зала продолжается разбор завалов.

Согласно последней информации, в больницах остается 97 пострадавших. По данным минздрава, всего в результате теракта получили ранения 182 человека.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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