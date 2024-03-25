Заказчики теракта в «Крокусе» находятся в США и Британии

Заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» находятся в США или Великобритании, а организаторы исполнения этого преступления – на Украине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный юрист – президент Союза адвокатов РФ, доктор юридических наук Игорь Трунов, который участвовал в расследовании практически всех крупных терактов в России. По его словам, трагедия также обнажила ряд внутренних проблем, в том числе, в правоохранительной системе и миграционной политике.

«Теракт – это провал работы правоохранительной системы и спецслужб. Расследование этой беды идет в двух направлениях… Первое – это террористы, которые исполнили теракт. Второе – это халатность сотрудников правоохранительных органов, которые не обеспечили профилактическую работу и случилось то, что случилось. Это нужно расследовать в обязательном порядке и, как правило, это работает с трудом, потому что свои ошибки никто не признает», – подчеркнул Трунов сегодня на пресс-конференции в Москве.

Адвокат обратил внимание, что при избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в терроризме «уже появилась секретность», что может свидетельствовать о недоработках правоохранителей. «Она (секретность) появляется тогда, когда хочется прикрыть халатность, действия тех или иных служб, которые недосмотрели, недоработали, что-то недоделали. Секретность варьируется, не обязательно всё закрывать. Если есть внедренные агенты, в части материалы закрываются, остальное – всё открыто», – полагает он.

При этом Трунов отметил ряд специфических моментов теракта в «Крокус Сити Холле». «Если бы охрана этого помещения была с оружием, то они (террористы) не вели бы себя так вольготно. Когда террористический акт готовится несколько месяцев, когда под него подбираются определенные типы оружия, рассчитывается, в том числе, что из себя представляет охрана. Не вели бы себя вольготно, но тогда могла бы появиться взрывчатка и другие типы вооружения. Здесь нет простых решений, как – давайте вооружим охрану и тогда ничего такого не повторится. Нет, конечно. Поэтому основа этих акцентов – это акценты на оперативно-розыскную деятельность, работу спецслужб и правоохранительных органов», – пояснил он.

При этом юрист подчеркнул, что теракт в «Крокусе» в очередной раз обнажил проблемы в миграционной политике. «МВД говорит, что за 2023 год 797 тысячам иностранцев запретили въезд в Россию, в том числе тем, кто подозревается в исламистских движениях, причастности к тем или иным террористическим организациям. Это профилактическая деятельность, которая блокирует возможность доступа таких подозреваемых на сегодняшний день. Но до сих пор нет единой биометрической базы новых россиян и иностранных граждан. Могут совершить преступление, уехать домой, поменять паспорт и вернуться в Россию свободно и беспрепятственно. Минюст Таджикистана говорит, что 270 тысяч граждан Таджикистана, выдворенных из РФ, поменяли паспорта, половина из них вернулось в РФ», – уточнил он.

«Главное для наших правоохранителей найти и вычислить эту всю цепочку… Важно выявить организаторов и главных заказчиков… На мой взгляд, основные заказчики – за океаном. Либо США, либо Великобритания, их спецслужбы. По старым терактам, которые у нас были, финансирование всегда шло в Америку, в те или иные фонды, тем или иным лицам. Что касается организаторов исполнения, безусловно, принимали участие и Вооруженные силы Украины. Хотя [глава Главного управления разведки Украины Кирилл] Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), открестился, думаю, что разведка Украины в этом акте принимала участие», – подчеркнул Трунов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. По решению суда, террористы заключены под стражу до 22 мая.

По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек, трое из которых – дети. По информации Минздрава, в результате теракта пострадали 182 человека. В больницах остаются четыре ребенка и 72 взрослых.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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