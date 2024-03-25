Жертв было бы меньше: теракт в «Крокусе» показал неэффективность «интеллектуальной системы» видеонаблюдения

Теракт в «Крокус Сити Холле» наглядно показал, что в России не используется целый ряд возможностей цифровых средств обеспечения безопасности, которые в принципе способны, если не предотвратить преступление, то, как минимум, сократить число жертв. Как пояснил глава секции Интеллектуальных систем безопасности при гильдии НСБ МТПП Артем Лекарев, одна из главных проблем – отсутствие единой системы, в том числе, распознавания лиц.

«Про антитеррористическую защищенность различных объектов очень много говорят, но полезных действий достаточно мало. В тех же самых ТРЦ есть определенные инструктажи, паспорта безопасности, используются определенные технические средства, но нормативно-правовая база, на основе которой все это создано, конечно, очень сильно устарела», – пояснил Лекарев сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание на принятое в 2017 году постановление правительства с требованиями к антитеррористической защищенности торговых объектов. «В пункте 31 указано – система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и места их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории торгового объекта и архивирование и хранение данных. Всё, просто всё! При такой расплывчатой формулировке можно поставить три камеры, сделать архив в один день, и в принципе это будет соответствовать нормам закона. Сейчас, конечно, необходимы совершенно новые стандарты антитеррористической защищенности. Необходим регулярный внешний независимый аудит и систем безопасности технических, и работы службы безопасности. Это тоже на текущий момент нигде не прописано», – констатировал он.

«В новых стандартах должно быть учтено подключение большей части видеокамер торгового объекта к «Безопасному региону», где есть постоянный контроль видеонаблюдения, где можно подключить видео-аналитические алгоритмы. Они как раз могут быть связаны с детекторами оружия. Сейчас такие системы в целом достаточно эффективны. Можно было заранее, на подступах к зданию, получить информацию, что высадились люди с оружием. Это дало бы всего дополнительных три-четыре минуты, но они как раз позволили бы вывести большую часть людей из-под удара. Понятно, какие-то жертвы все равно бы были, потому что охрана ТРЦ не предназначена для борьбы с вооруженными штурмовыми группами. Она предназначена для борьбы с хулиганами и наведения общего порядка и для того, чтобы вовремя вызвать Росгвардию. Все это можно было бы сделать», – отметил эксперт.

При этом Лекарев считает, что нынешняя система распознавания лиц работает неэффективно. «Системы (распознавания лиц на разных объектах) независимо друг от друга работают. Есть системы в каких-то ТРЦ, торговых сетях, госсистемы в метро, еще на некоторых объектах, но все это не объединено в единую систему», – подчеркнул он.

«Кроме того, новый закон, который не так давно вступил в силу, практически не позволяет развивать активно торговым сетям и ТРЦ, например, работу с биометрией. Он настолько все это регламентирует – пока мало каких-то санкций по этому закону к кому-то применялось, но формально санкции огромные, и проще объекту вообще отказаться от распознавания лиц, чем получать все необходимые разрешения и решать так, чтобы для них это не представляло определенного риска», – уточнил глава секции Интеллектуальных систем безопасности.

По его словам, в настоящее время существуют инструменты, которые могли бы зафиксировать одного из террористов еще 7 марта – при его первом посещении «Крокус Сити Холла». «Современные детекторы, которые позволяют с помощью распознавания лиц и дальнейшей аналитики передвижения этого человека создать картину и соответственно мог бы он попасть в категорию предварительно подозрительного лица. Не просто это было бы, но это существенно облегчило бы оперативные мероприятия по предотвращению подобных действий. Оперативникам нужно давать инструменты. Таким инструментом может являться как система распознавания лиц, так и другие интеллектуальные системы безопасности, которые должны здесь помогать нашим правоохранителям», – подчеркнул он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. По решению суда, террористы заключены под стражу до 22 мая.

По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек, трое из которых – дети. По информации Минздрава, в результате теракта пострадали 182 человека. В больницах остаются четыре ребенка и 72 взрослых.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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