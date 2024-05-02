МИД Киргизии официально рекомендовал временно воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики рекомендует гражданам своей страны воздержаться от поездок в Россию в связи с введением дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу.

В ведомстве обратили внимание, что, несмотря на публикации в СМИ о массовом отказе граждан Киргизии во въезде в Россию, на 2 мая 2024 года сигналы в диппредставительство о таких случаях не поступали.

«При этом Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее о массовых нарушениях прав граждан Таджикистана в России заявили в Душанбе, призвав жителей своей страны воздержаться от поездок в РФ.

Дополнительные проверки иностранцев в России были введены после теракта в «Крокус сити холле», когда 22 марта в результате нападения вооруженных бандитов погибли более 140 человек и еще около 500 – получили ранения. По делу о нападении на концертный зал проходят 12 человек. Все они – четверо непосредственных исполнителей теракта и их пособники – арестованы. Большинство фигурантов дела о теракте в «Крокусе» являются гражданами Таджикистана. В числе заключенных под стражу по обвинению в терроризме есть также уроженцы Киргизии.

Бишкек, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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