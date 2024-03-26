«Око за око»: в России могут объявить референдум о смертной казни

В России для террористов и их пособников необходимо применять в качестве наказания смертную казнь. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его оценке, такое решение необходимо принять на референдуме 8 сентября в Единый день голосования.

«Есть социология, которая была сделана задолго до этого страшного теракта, до начала СВО, где 69% наших граждан выступают за возвращение смертной казни, в частности, для педофилов, террористов и их пособников», – подчеркнул политик.

В связи с этим Миронов заявил, что его партия будет настаивать на проведении референдума по этому вопросу. «Да, когда мы вступали в Совет Европы, Конституционный суд России принял специальное определение. Но я напоминаю, что в соответствии с 3 статьей части 1 Конституции РФ единственным источником власти и суверенитета в РФ является ее многонациональный народ. А часть 3 третьей статьи говорит о том, что непосредственное проявление этой власти могут быть либо референдум, либо свободные выборы. И в этой связи наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года в Единый день голосования общенационального референдума о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета», – сказал он.

«Мы видели скулящих мерзавцев и подлецов. И все, кто будет впредь думать о возможности посягнуть на жизнь наших граждан, должны понимать – око за око», – заключил Миронов.

22 марта был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.

По последним данным СК, жертвами теракта стали 139 человек, трое из которых – дети. По информации Минздрава, в результате теракта пострадали 182 человека.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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