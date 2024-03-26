«Все решения сегодня зависят от Конституционного суда»: в Госдуме обсудили перспективы смертной казни для террористов

Применение смертной казни в России имеет все законные основания и ограничивается только мораториями Конституционного суда и главы государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление прозвучало сегодня на пленарном заседании Госдумы, где парламентарии подняли вопрос о возвращении высшей меры наказания. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что в нынешней ситуации референдум может не потребоваться.

Тему смертной казни для террористов подняли лидеры «Справедливой России – За правду» и ЛДПР Сергей Миронов и Леонид Слуцкий. При этом «эсеры» потребовали проведения референдума по этому вопросу. Комментируя эти выступления, Володин попросил представителей комитета Госдумы по госстроительству и законодательству пояснить детали возможного возвращения высшей меры наказания.

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что «глобальные решения нужно на холодную голову принимать». «Мы сейчас все скорбим, эмоции зашкаливают. Есть мораторий Конституционного суда. Есть мораторий президента. Есть протокол, который мы не денонсировали – он так и называется: относительно отмены смертной казни. Есть еще много других вопросов, которые необходимо решать. Поэтому давайте собираться, смотреть законопроекты», – сказал он.

Замглавы комитета Юрий Синельщиков со своей стороны пояснил, что «никакого моратория на применение смертной казни сегодня у нас нет». «В моратории Конституционного суда от 1999 года говорилось, что мораторий накладывается, запрещается применение смертной казни до тех пор, покуда не будет введен суд присяжных во всех субъектах», – уточнил он, отметив, что в настоящее время такие суды образованы во всех регионах РФ.

«Определение Конституционного суда от 2009 года – это определение никакой нагрузки не несет. Там лишь декларация, ничего не приостанавливает. А то от 1999 года, конечно, приостанавливало, но оно теперь не действует, потому что нет моратория. И об этом говорить нечего. Конституционный суд не вынес решения о том, чтобы признать неконституционными статьи Уголовного кодекса… Если говорить о том, что надо делать, а надо обратиться Госдуме к президенту с тем, чтобы закон выполнялся, и чтобы смертная казнь применялась, коль скоро это в законе есть», – пояснил Синельщиков.

Подводя итог обсуждению, Володин резюмировал, что все основания для применения смертной казни «есть в нашем законодательстве». «Все решения сегодня зависят от Конституционного суда. Мы еще раз обменивались, Конституционный суд отложил реализацию этой нормы, основываясь на международных договорах, как правильно сказал Павел Владимирович. До этого, как правильно сказал Синельщиков, из-за отсутствия суда присяжных. Но сегодня это их право, потому что в законодательстве эта норма у нас с вами есть, и в Конституции она есть. Это для чистоты отношений и понимания юридического процесса. Потому что сейчас звучат предложения референдум провести и многое другое, но это все в законодательстве есть», – подчеркнул Володин.

Стоит отметить, что сегодня Конституционный суд РФ отказался от комментариев относительно постановления о моратории на смертную казнь в России. «Конституционный суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», – уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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