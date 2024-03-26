Жертвами стали шестеро детей: в Москве вынесен приговор нелегалу из Таджикистана за секснасилие над малолетними

В Москве вынесен приговор 55-летнему гражданину Таджикистана за нарушение половой неприкосновенности малолетних. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фигурант причастен к сексуальному насилию над шестерыми детьми.

Подсудимый признан виновным в совершении 20 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) п. «б» ч. 5 cт. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Следствием и судом установлено, что подсудимый, находясь в квартире жилого дома на Очаковском шоссе в городе Москве, с 2021 по 2022 год совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении шести малолетних, уточнили в столичном СК.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подсудимый находился на территории столичного региона в нарушение миграционного законодательства.

Приговором Московского городского суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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