Сенатор Клишас объяснил, почему смертная казнь не применима к террористам и педофилам

Смертная казнь в случае отмены моратория Конституционного суда не будет применяться в качестве наказания для террористов и педофилов. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, действующее законодательство этого не предусматривает.

Сенатор обратил внимание, что в Основном законе страны в статье 20 говорится, что «каждый имеет право на жизнь», а «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».

В то же время, как пояснил Клишас, статья 205 «Террористический акт» в Уголовном кодексе устанавливает ответственность за одноименное преступление с максимальным наказанием в виде пожизненного лишения свободы (если повлекло смерть человека).

«В настоящий момент уголовные дела по статье 205 УК РФ не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей (п. 3 ч. 2 статьи 30 УПК РФ). Данные дела были «выведены» из-под суда присяжных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ. Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория», – констатировал сенатор в своем телеграм-канале.

Вместе с тем Клишас обратил внимание, что преступления так называемой «педофильской» направленности (части 3-5 ст. 131, части 3-5 ст. 132, ст. 134 УК РФ и др.) не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей (п. 2-3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ). При этом максимальное наказание за эти преступления – пожизненное лишение свободы (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134 УК РФ). «Приговорить педофилов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория», – уточнил он.

По его словам, смертная казнь предусмотрена в 5 статьях УК РФ:

– ч. 2 ст. 105 (квалифицированный состав убийства);

– 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля);

– 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование);

– 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа);

– 357 (геноцид).

Все уголовные дела по указанным статьям УК РФ рассматриваются с участием присяжных заседателей (п. 2, 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ)

«В силу вышеизложенного, уважаемые «аналитики» и юристы, указывать в сторону Конституционного Суда в качестве препятствия для «справедливого возмездия», особенно после трагических событий в «Крокусе», где совершено тяжкое преступление – недобросовестные спекуляции. Внимательно читаем Конституцию, Уголовный закон, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и выступления В.Д. Зорькина – очень помогает наведению порядка в голове», – заключил Клишас.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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