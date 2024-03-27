«Смертная казнь вряд ли поможет…» В Госдуме обвинили олигархов в «перекосе» миграционной политики

После теракта в «Крокус Сити Холле» надо ставить вопрос не о возвращении смертной казни, а об изменении миграционной политики и повышении зарплат в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, олигархи через органы власти продолжают продвигать преференции для ввоза в Россию новых мигрантов.

«Как такое могло произойти, когда вокруг множество камер, тотальная слежка и вдруг такая акция (теракт в «Крокус Сити Холле»)? Как ни странно, но выводы сделали какие-то сногсшибательные. Везде муссируется вопрос о смертной казни, как будто смертная казнь может предупредить какие-то теракты, которые совершают люди, которые этой смерти не боятся. Поэтому смертная казнь вряд ли поможет», – подчеркнул Арефьев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий полагает, что в нынешних условиях требуется изменить миграционную политику. «В нашей стране присутствует 10 млн мигрантов из азиатских государств. Зачем их сюда пригласили? А их действительно пригласили, им создали льготы, их защищает полиция. И, между тем, сама полиция говорит, что правонарушения, причем, с особой жестокостью только в 2023 году выросли на 32%, а в 2022 году рост составил 10%. Дело в том, что эти люди, которые приезжают сюда из Таджикистана, Узбекистана, из других государств чувствуют себя как хозяева и уже начинают терроризировать население… Тем не менее, наши госорганы предоставляют им особые преференции, им представляется гражданство. Если посмотреть за 2022 год, то 310 тысяч получили гражданство мигранты из Средней Азии, в 2023-м в первом квартале – более 100 тысяч получили гражданство РФ. Почему так легко выдается это гражданство и почему не расследуются досконально люди, которые получают это гражданство?» – сказал он.

При этом Арефьев обратил внимание, что даже после теракта в «Крокус Сити Холле» продолжают идти «преференции для завоза этих мигрантов в нашу страну». «Недавно премьер-министр [Михаил] Мишустин хвалился, что в Таджикистане будут построены 15 школ, а в Узбекистане – 5 русских школ, на что будет потрачено $500 млн. А что, нам свои школы не нужны? Почему мы должны обучать таджиков и узбеков, но не своих россиян? За последние 30 лет у нас 25 тысяч школ исчезло… Почему у нас забота идет о мигрантах, а не о своем населении? Потому что нужна олигархии дешевая рабочая сила. Приглашают тех, кто работает за более низкую зарплату, чем местное население. Если платить нормальную зарплату, то у нас трудовые ресурсы в избытке. У нас 3 млн официальных безработных, у нас 30 млн самозанятых, которых нет ни в одной стране мира. Пожалуйста, приглашайте на работу – они будут работать. Но не хотят платить нормальную зарплату. Кто не хочет платить? Олигархи, которые правят сегодня нашим государством», – заявил депутат.

«Надо ставить вопрос не о смертной казни, а о том, чтобы платили нормальную зарплату. Наша средняя зарплата сегодня ниже, чем в Евросоюзе в 4 раза. Так давайте ставить вопрос, чтобы платили нормальную зарплату, и нам не нужны будут мигранты, которые сегодня, кроме терактов и нападений на российский народ, ничего другого хорошего не делают. Хотел бы свое выступление завершить словами Патриарха России. Он, выступая перед студентами, сказал: но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, потеряем свою идентичность. Какие еще могут быть аргументы после этих слов?» – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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