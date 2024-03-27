В Совете Федерации готовят законопроект о страховых выплатах пострадавшим при ЧС в торговых и развлекательных центрах

В Совете Федерации заканчивается разработка законопроекта об обязательном страховании собственниками объектов массового скопления людей, включая кафе, торговые центры и рестораны, и выплатах компенсаций в размере до 2 млн рублей пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Как сообщил разработчик инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Законопроект, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, предусматривает, что собственник помещения должен застраховать принадлежащее ему здание, чтобы компенсировать вред каждому пострадавшему в установленном размере. Согласно документу, в случае гибели гражданина размер компенсации составит 2 млн рублей.

В случае причинения вреда здоровью размер компенсации определит правительство РФ, исходя из характера и степени повреждений, но не более 2 млн рублей. Если в результате пожара причинен вред имуществу, то размер компенсации будет рассчитываться в соответствии гражданским законодательством.

Законопроектом предлагается установить обязанность собственников здания заключить договор страхования, который сможет покрыть компенсацию за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина в результате чрезвычайной ситуации. При этом после выплаты компенсации можно будет предъявить виновнику возникновения ЧС требование о возмещении убытков.

Одновременно предлагается установить административную ответственность за неисполнение этого требования. Для этого Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить ответственностью за отсутствие страховки как обязательного финансового обеспечения компенсации за вред, причиненный в результате чрезвычайной ситуации. За такое правонарушение штраф для юридических лиц может составить до 200 тысяч рублей. Также к ним предлагается применять административное приостановление деятельности на срок от 30 до 60 суток.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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