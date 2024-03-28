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Четверг, 28 марта 2024, 14:46 мск

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В России готовятся расширить возможности для блокировки противоправного контента

Генеральная прокуратура совместно с Минцифры России и Роскомнадзором прорабатывают законопроект, расширяющий технические возможности по блокировке противоправного контента. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, выступая сегодня на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей.

В беседе с журналистами по итогам заседания комиссии сенатор подчеркнула необходимость незамедлительно противодействовать деструктивному контенту в Интернете. «Помимо работы, которая ведется Роскомнадзором совместно с Минцифры, нужно вносить изменения в законодательство. Чтобы контент, призывающий к террористическим действиям, не распространялся в социальных сетях и в СМИ», – цитирует ее слова пресс-служба Совета Федерации.

Вместе с тем Святенко обратила внимание, что в Госдуме создана рабочая группа по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы, которая будет разрабатывать соответствующие решения. «В действующем законодательстве отсутствуют конкретные меры, направленные на регулирование деятельности инфобизнесменов, что приводит к распространению некачественного информационного контента, который может нанести вред его потребителям», – отметила вице-спикер Совета Федерации.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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