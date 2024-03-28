Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокусе» внесены в список террористов

Четверо фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» внесены в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.
В список экстремистов и террористов внесли непосредственных исполнителей теракта, по версии следствия: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Как сообщал «Новый День», теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. Четверо мужчин в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину.
Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. По информации ФСБ, всего по делу были задержаны 11 человек. Восемь обвиняемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта, заключены под стражу.
Как сообщал «Новый День», число официально подтвержденных жертв теракта достигло 140. Следственный комитет сегодня сообщил, что в ведомство поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких.
По уточненным данным Центра медицинских катастроф, число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 360 человек, среди них – 11 детей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила рост числа пострадавших тем, что люди не сразу обращались к врачам, поскольку находились в шоковом состоянии.
Москва, Елена Володина
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