Пристал на остановке транспорта: в Москве задержан 64-летний педофил

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, противоправные действия педофила пресекли полицейские.

По данным ведомства, в дневное время 27 марта фигурант, находясь на остановке общественного транспорта на улице Мартеновской, совершил в отношении 15-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Противоправные действия фигуранта были своевременно пресечены находящимися неподалеку сотрудниками правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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