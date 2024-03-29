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Пятница, 29 марта 2024, 11:29 мск

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В Москве задержаны мошенники из салона сотовой связи, которые незаконно оформили на клиентов более 280 кредитов

Сотрудники Московского уголовного розыска выявили криминальную схему и задержали четверых работников салона связи по подозрению в мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено более 280 эпизодов противоправной деятельности, ущерб оценивается в сумме свыше 8 млн рублей.

«Используя корпоративную базу данных, злоумышленники получали информацию о клиентах, а затем оформляли на них кредиты для приобретения сотовых телефонов и аксессуаров. В дальнейшем эти товары перепродавали», – уточнила Волк.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество), которые в настоящее время соединены в одно производство.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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