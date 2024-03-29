Девятого фигуранта теракта в «Крокусе» ждет арест

Следственный комитет направил ходатайство о заключении под стражу девятого фигуранта дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, речь идет об аресте Назримада Лутфуллои, который обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ сообщала об 11 задержанных, причастных к теракту в «Крокусе» 22 марта. Восемь из них, в том числе четверо исполнителей террористического акта, арестованы. Всем им предъявлено такое же обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, из-за стрельбы и пожара погибло 143 человека, пострадало – порядка 360.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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