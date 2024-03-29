В «Москва-Сити» идут обыски криптобиржи: возможна связь с террористами

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе криптобиржи Beribit в деловом центре «Москва-Сити», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По сведениям телеграм-канала Baza, следственные действия проводятся в башне «Федерация». При этом силовикам потребовалось взломать одну из дверей.

Вероятно, это связано с делом о теракте в «Крокусе». Как отмечается, ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что следователи получили данные о снабжении исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» значительными суммами денег и криптовалютой из Украины, которые они использовали при подготовке преступления.

В ведомстве также отметили, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, а также тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По последним данным, из-за стрельбы и пожара погибло 143 человека, пострадало – порядка 360. По уголовному делу о теракте арестованы восемь подозреваемых.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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