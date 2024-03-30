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Суббота, 30 марта 2024, 20:07 мск

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Мигранты из Таджикистана массово покидают Россию

После теракта в «Крокус сити холле», который был совершен 22 марта, мигранты из Таджикистана начали покидать Россию. Об этом заместитель министра труда и занятости республики Шахноза Нодири.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», – цитирует ее слова ТАСС.

По данным Минтруда Таджикистана, в 2023 году из 652 тысяч трудовых мигрантов в РФ поехали более 627 тысяч человек.

Напомним, у задержанных исполнителей теракта в «Крокусе» были паспорта граждан Таджикистана. По уголовному делу арестованы девять фигурантов, все они – мигранты, в том числе из Киргизии.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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