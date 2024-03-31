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Воскресенье, 31 марта 2024, 13:34 мск

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Путин подписал указ о весеннем призыве: планируется отправить в войска 150 тысяч новобранцев

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на военную службу. Как следует из документа, планируется направить в войска 150 тысяч новобранцев.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», – говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в министерстве обороны РФ подчеркивали, что срочники не будут проходить службу в зоне специальной военной операции и новых регионах РФ. Срок службы по призыву остается неизменным – один год.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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