МВД России подготовило законопроект об ужесточении госконтроля за мигрантами

МВД России направило в правительство законопроект, который предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в РФ иностранных граждан. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, законопроект устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности мигранта при въезде в Россию и сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года.

Также предусматривается создание цифрового профиля иностранца, контролируемого режима пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан, усиления контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу, внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов, а также запрет государственным органам, организациям, физическим и юридическим лицам оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг.

Официальный представитель МВД России также сообщила, что появится единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ, заменяющий собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в России.

Предусмотрена обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в РФ, а также возможность регистрации биометрических данных в представительствах МВД России за рубежом.

Предполагается, что решение о высылке мигрантов, применяемая в отношении правонарушителей или лиц, создающих угрозу безопасности, и нежелательность въезда и пребывания в РФ, будут вправе принимать не только суд, но и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке в качестве меры государственного принуждения.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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