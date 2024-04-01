Крупный пожар в Подмосковье: возгорание на заводе достигло 3 тыс кв метров

В подмосковном поселке Хотьково в Сергиево-Посадском округе произошел крупный пожар в производственном цеху. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, площадь возгорания достигла 3000 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что информация о пожаре поступила около 16:00 мск.

«Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», – говорится в сообщении ведомства.

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Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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