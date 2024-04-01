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Опасный квест: в Москве возбуждено уголовное дело после травмирования 9-летней девочки

В Москве возбуждено уголовное дело после травмирования 9-летней девочки во время игрового квеста. Как пояснила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ребенок провалился в открывшуюся нишу.

По данным ведомства, ЧП произошло 30 марта. «Во время прохождения игрового квеста в помещении одного из торговых центров на улице Автозаводская в городе Москве 9-летняя девочка провалилась в открывшуюся нишу. Девочка доставлена в одну из городских больниц для обследования, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ее жизни и здоровью нечего не угрожает», – уточнили в столичном СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Столичный СК проводит комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучается служебная документация, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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