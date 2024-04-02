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Вторник, 2 апреля 2024, 13:48 мск

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Бастрыкин поручил расследовать преступления мигрантов на рынке «Садовод»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать избиение двух участников СВО на рынке московском рынке «Садовод», который принадлежит миллиардеру Году Нисанову.

В официальном Telegram-канале ведомства появилось сообщение о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову поучено докладывать о ходе следствия и выяснении первоначальных установленных обстоятельствах произошедшего.

В прошлое воскресенье, 31 марта, двое мигрантов из Таджикистана напали и избили двух мужчин, которые оказались ветеранами спецоперации, находящимися на тот момент в отпуске. И это, к сожалению, не единственный случай. Ранее похожие инциденты с участием бойцов СВО и приезжими из стран ближнего зарубежья происходили в подмосковном Чехове, в Челябинской и Ростовской областях.

Вопрос разгула этнической преступности давно является предметом недовольства в российском обществе. И одним из главных рассадников подобного криминала считается небезызвестный московский рынок «Садовод». Неподконтрольный столичным силовикам бизнес Нисанова неоднократно вызывал опасения у граждан. Жаль только, что началом разбирательств в его отношении должен был послужить инцидент с защитниками Отечества, случившийся на девятый день после трагедии в «Крокус Сити Холл».

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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