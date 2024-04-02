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Вторник, 2 апреля 2024, 13:48 мск

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Следователи московского СК установили организатора квеста, во время которого 9-летняя девочка получила тяжелые травмы

Сотрудники московского главка Следственного комитета установили организатора игрового квеста, во время которого 9-летняя девочка получила тяжелые травмы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, 30 марта во время прохождения игрового квеста в помещении одного из торговых центров на улице Автозаводская 9-летняя девочка провалилась в открывшуюся нишу и упала с высоты более 2 метров.

«Ребенок получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 5 грудных позвонков. Девочке экстренно оказана медицинская помощь», – уточнили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователями осмотрено место происшествия, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста. Изъяты видеозаписи, зафиксировавшие события преступления, а также изъята организационно-распорядительная документация организации.

В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз в том числе медицинская.

Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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