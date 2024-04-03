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Среда, 3 апреля 2024, 21:20 мск

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Владельцы рынка «Садовод» пытаются замять инцидент с избиением бойцов СВО

Появилась информация о попытках владельца скандального рынка «Садовод» Года Нисанова «замять» инцидент с нападением граждан Таджикистана на двух участников СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Z кейс».

Отмечается, что вот уже на протяжении двух суток никакой новой информации по возбуждению уголовного дела нет, несмотря на то, что ситуация была взята на личный контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина.

«Ходят слухи, что собственники рынка прикладывают колоссальные усилия, пытаются замять дело, избегая излишней огласки и напряжения. Тем более Год Нисанов и так уже слишком сильно теряет очки на фоне теракта в Крокус Сити. Так что следственная группа на Садоводе ему совсем ни к чему», – сообщают авторы канала.

Напомним, ранее СМИ сообщали об избиении двух участников спецоперации гражданами Таджикистана на рынке «Садовод». По имеющейся информации, приезжие начали оскорблять бойцов, провоцируя их на конфликт, а в последствии избили их. Охрана рынка пригрозила потерпевшим последствиями в случае их обращения в правоохранительные органы. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». О его ходе расследования поручено докладывать лично Бастрыкину.

СМИ отмечают, что это не единственный случай проявления агрессии мигрантов в отношение участников СВО. В последнее время таких случаев становится больше, что демонстрирует общероссийская статистика.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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