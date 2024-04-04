СМИ сообщили о задержании главы букмекерской компании «Мелбет»

Глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве. Следствие уже ходатайствовало о его аресте – в Тверской районный суд Москвы поступили соответствующие материалы, передает РБК.

Как уточняется, Ляпустину вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье Уголовное кодекса составляет до 15 лет лишения свободы.

По данным СПАРК, Игорь Ляпустин является генеральным директором компании «Мелофон». Основной вид деятельности компании – организация и проведение азартных игр и заключение пари. Бенефициаром компании, зарегистрированной в 2012 году, является Мария Кеббул. «Мелофон» владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками – «melbet mel mel bet», «toto melbet», «voltbet», «азарт в твоем сердце».

Букмекер «Мелбет» в 2023 году занимал девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, составленном аналитической группой «РБК Исследования рынков». В 2023 году чистая прибыль ООО «Мелофон» составляла 3,9 млрд рублей.

При этом «Мелбет» – титульный партнер ФНЛ (Первой лиги по футболу).

Также Ляпустин является руководителем ООО «Твоя ставка», которая занимается деятельностью по заключению пари с 2022 года, ей принадлежит тотализатор «Мелбет».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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