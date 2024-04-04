Московский таксист стал фигурантом уголовного дела после отказа перевезти инвалида

Следственный комитет предъявил обвинение московскому таксисту в нарушении прав инвалида. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

В столичном СК уточнили, что речь идет о происшествии 27 февраля. «23-летний молодой человек получил заказ на выполнение услуг по перевозке пассажиров и багажа. Прибыв по адресу, указанному в мобильном приложении, он припарковался вблизи здания на Тихорецком бульваре в городе Москве, где к нему подошли пассажиры, которые вызывали такси. Женщина планировала совершить поездку со своим сыном-инвалидом, но водитель в грубой форме отказался положить инвалидную коляску в багажник автомобиля. Более того, он с силой вытолкнул молодого человека из машины и уехал», – пояснили в ведомстве.

Следователями столичного СК России была установлена личность фигуранта. Им оказался 23-летний местный житель, которому на сегодняшний день предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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