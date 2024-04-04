российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 апреля 2024, 16:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Московский таксист стал фигурантом уголовного дела после отказа перевезти инвалида

Следственный комитет предъявил обвинение московскому таксисту в нарушении прав инвалида. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

В столичном СК уточнили, что речь идет о происшествии 27 февраля. «23-летний молодой человек получил заказ на выполнение услуг по перевозке пассажиров и багажа. Прибыв по адресу, указанному в мобильном приложении, он припарковался вблизи здания на Тихорецком бульваре в городе Москве, где к нему подошли пассажиры, которые вызывали такси. Женщина планировала совершить поездку со своим сыном-инвалидом, но водитель в грубой форме отказался положить инвалидную коляску в багажник автомобиля. Более того, он с силой вытолкнул молодого человека из машины и уехал», – пояснили в ведомстве.

Следователями столичного СК России была установлена личность фигуранта. Им оказался 23-летний местный житель, которому на сегодняшний день предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

СМИ сообщили о задержании главы букмекерской компании «Мелбет» / Собянин сообщил о гибели двух москвичей из-за непогоды / Владельцы рынка «Садовод» пытаются замять инцидент с избиением бойцов СВО / Следователи московского СК установили организатора квеста, во время которого 9-летняя девочка получила тяжелые травмы / Бастрыкин поручил расследовать преступления мигрантов на рынке «Садовод» / Опасный квест: в Москве возбуждено уголовное дело после травмирования 9-летней девочки / СКР потребовал арестовать десятого подозреваемого в теракте в «Крокусе» / Басманный суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,