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Четверг, 4 апреля 2024, 17:55 мск

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Расчленила собственного отца: суд арестовал жительницу Подмосковья

Жительница подмосковной Балашихи арестована после убийства собственного отца и расчленения его трупа. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, женщина заключена под стражу до 1 июня.

По данным ведомства, преступление было совершено 1 апреля. «Обвиняемая распивала алкоголь вместе с 78-летним отцом у себя дома. В процессе времяпровождения между ними произошла ссора и женщина ударила отца ножом в грудь, отчего последний скончался на месте. Далее, чтобы скрыть произошедшее она разделила тело потерпевшего на части, однако в процессе решила сознаться в содеянном и сообщила о случившемся в правоохранительные органы», – уточнили в СК.

На допросе женщина признала свою вину.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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