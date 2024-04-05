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Пятница, 5 апреля 2024, 12:16 мск

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В Красногорске на стройке задержаны 30 нелегальных мигрантов

В подмосковном Красногорске задержаны 30 уроженцев Средней Азии, которые незаконно были заняты в работах по строительству жилого комплекса, расположенного на 65 км МКАД. ОБ этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В результате оперативно-профилактического мероприятия на 30 уроженцев Средней Азии и ближнего зарубежья составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», – уточнила Петрова.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, незаконно привлекших иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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