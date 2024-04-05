В больницах Москвы остаются 37 пострадавших в «Крокусе»: трое – в тяжелом состоянии

В московских больницах остаются на лечении 37 пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В ночь [после теракта] в наши больницы было доставлено 85 пациентов, в федеральные – 13 пациентов… На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них только трое», – уточнила Ракова.

По данным МЧС РФ, в результате теракта в «Крокус сити холле» 22 марта ранения различной степени тяжести получили более 550 человек. Погибли 144 человека, включая шестерых детей.

В рамках уголовного дела о теракте арестовано 10 фигурантов, в том числе, непосредственные исполнители преступления.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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