Круговая порука: эффект от деофшоризации экономики России оказался секретом

В правительстве РФ не могут назвать позитивный эффект от деофшоризации отечественной экономики в связи с предоставлением льгот для бизнесменов на перерегистрацию в российской юрисдикции. В федеральных министерствах в ответ на запросы РИА «Новый День» перенаправляют за ответом друг к другу, и не могут предоставить внятной информации.

Редакция РИА «Новый День» направила 20 марта запросы в Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой прокомментировать результативность предоставления льгот для российских предпринимателей за переоформление активов, которыми они владеют через свои контролируемые иностранные компании (КИК), без уплаты НДФЛ и с одновременным сохранением налоговой стоимости приобретаемых активов по данным учета КИК, но не выше рыночной стоимости. Эти меры были предусмотрены в целях деофшоризации в 2022 и 2023 годах, согласно пункту 60.2 статьи 217 Налогового кодекса РФ.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, который предполагает продление льгот на 2024 год, однако в сопроводительных материалах не указано, насколько эта мера необходима и какой экономический эффект от её сохранения возможен. В пояснительной записке к документу лишь отмечается, что «из-за противодействия со стороны лиц из недружественных стран не все физические лица успели переоформить активы на себя».

В этой связи редакция РИА «Новый День» решила выяснить, насколько действенна данная мера: сколько бизнесменов воспользовались этой льготой в 2022-2023 годах? Какова общая сумма предоставленных льгот? Каков экономический эффект (сколько предприятий перешли в российскую юрисдикцию, их общая оценочная стоимость)?

После запроса представитель пресс-службы Минпромторга в телефонном разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» посоветовал обратиться Минэкономразвития или Минфин. Минэкономразвития 21 марта ответило: «Добрый день. Рассмотрели ваш запрос. По нему лучше обратиться в Налоговую службу или в Минфин. Это в их ведении». Минфин и ФНС запрос проигнорировали.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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